Мішустін може підписувати накази, якщо з Путіним щось станеться, - Піонтковський
Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін може підписувати накази як виконувач обов'язків президента, якщо щось трапиться з Володимиром Путіним
Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.
"Мішустін небезпечна людина в руках його ворогів. Мішустін може підписувати накази як виконуючий обов’язки президента, якщо щось трапиться з Путіним. До речі, у тій демонстрації лояльності й відданості губернаторів, міністрів, яку його піар-команда влаштувала в суботу (24 червня, - ред.) зранку, Мішустіна не було. Перші слова Мішустін сказав десь вже в понеділок або вівторок", - зауважив він.
Політолог зазначив, що на тій зустрічі заступник міністра оборони РФ і перший заступник голови ГРУ Євкуров і Алєєксєв сиділи, як бандити. Шойгу й Герасимов перебували в тій же будівлі, але втекли з наближенням засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.
"Два дні демонстрували повну відсутність влади в Росії, так звана fear of state, і тепер ми житимемо в зовсім новій путінській реальності", - наголосив Андрій Піонтковський.
- 10 червня політолог говорив, що російський підприємець Юрій Ковальчук потрібен, щоб відправити президента РФ Володимира Путіна у відставку, а решту документів підписуватиме прем'єр Михайло Мішустін.
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