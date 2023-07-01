Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.

"Мішустін небезпечна людина в руках його ворогів. Мішустін може підписувати накази як виконуючий обов’язки президента, якщо щось трапиться з Путіним. До речі, у тій демонстрації лояльності й відданості губернаторів, міністрів, яку його піар-команда влаштувала в суботу (24 червня, - ред.) зранку, Мішустіна не було. Перші слова Мішустін сказав десь вже в понеділок або вівторок", - зауважив він.

Політолог зазначив, що на тій зустрічі заступник міністра оборони РФ і перший заступник голови ГРУ Євкуров і Алєєксєв сиділи, як бандити. Шойгу й Герасимов перебували в тій же будівлі, але втекли з наближенням засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

"Два дні демонстрували повну відсутність влади в Росії, так звана fear of state, і тепер ми житимемо в зовсім новій путінській реальності", - наголосив Андрій Піонтковський.