Ковальчук потрібен Мішустіну, щоб змусити Путіна піти у відставку, - Піонтковський
Російський підприємець Юрій Ковальчук потрібен, щоб відправити президента РФ Володимира Путіна у відставку, а решту документів підписуватиме прем'єр Михайло Мішустін
Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.
"Мішустін - найголовніший. Їм же ж потрібно обґрунтовувати свою владу юридично. Для чого потрібен Ковальчук – щоб змусити Путіна підписати один документ про свою відставку. А далі документи почне підписувати Мішустін. І вже заготовлено сотні документів, які має підписувати Мішустін. По-перше, про призначення нового керівництва міністерства оборони. Фігура Пригожина давно вимагає призначити міністром оборони генерал-полковника Мізинцева й призначити начальником генерального штабу генерал-полковника Суровікіна", - зауважив він.
Андрій Піонтковський зазначив, що Мішустін у цій групі потрібен для підпису указів, але навряд чи його затримають в об'єднанні змовників.
"Приблизне коло людей у цій партії - це Ковальчук, Мішустін, Затулін. Пригожин важливий. Звісно, його потім позбудуться миттєво, але нині він виконує функцію, яку ніхто інший не зміг би виконувати: він переконує в тому, що війну програно, тому що зрадники. І в необхідності превентивної керованої капітуляції він переконує, за моїми підрахунками, ті десь 10-15% населення, Z-патріотичне бидло, які дуже засмутило би припинення війни з Україною. Їх готують психологічно до такого сценарію", - додав політолог.
- 20 травня Андрій Піонтковський припустив, що операцію зі зміни влади й заміни Путіна очолює Юрій Ковальчук, якого вважають найближчою людиною до президента РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.52
- Актуальне
- Важливе