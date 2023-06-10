Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.

"Мішустін - найголовніший. Їм же ж потрібно обґрунтовувати свою владу юридично. Для чого потрібен Ковальчук – щоб змусити Путіна підписати один документ про свою відставку. А далі документи почне підписувати Мішустін. І вже заготовлено сотні документів, які має підписувати Мішустін. По-перше, про призначення нового керівництва міністерства оборони. Фігура Пригожина давно вимагає призначити міністром оборони генерал-полковника Мізинцева й призначити начальником генерального штабу генерал-полковника Суровікіна", - зауважив він.

Андрій Піонтковський зазначив, що Мішустін у цій групі потрібен для підпису указів, але навряд чи його затримають в об'єднанні змовників.

"Приблизне коло людей у цій партії - це Ковальчук, Мішустін, Затулін. Пригожин важливий. Звісно, його потім позбудуться миттєво, але нині він виконує функцію, яку ніхто інший не зміг би виконувати: він переконує в тому, що війну програно, тому що зрадники. І в необхідності превентивної керованої капітуляції він переконує, за моїми підрахунками, ті десь 10-15% населення, Z-патріотичне бидло, які дуже засмутило би припинення війни з Україною. Їх готують психологічно до такого сценарію", - додав політолог.