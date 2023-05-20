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Програму заміни Путіна вже запущено, - Піонтковський

20 травня, 2023 субота
22:15
Війна з Росією Путін

Знаковий політолог з Вашингтона Андрій Піонтковський припустив, що операцію зі зміни влади й заміни Путіна очолює Юрій Ковальчук, якого вважають найближчою людиною до Путіна

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Пригожин назвав не лише Герасимова та Шойгу зрадниками, розстрілявши їхні портрети із кулемета, а він назвав, перепрошую, закінченим м***ком самого головнокомандувача, а це надто серйозно. Тобто хтось йому це доручив. Програму заміни Путіна вже запущено, і Пригожина максимально у ній використовують. А на якомусь етапі його, ймовірно, приберуть", - сказав політолог.

Андрій Піонтковський додав, що людей по всій Росії саджають за ґрати на 10 років за критичний пост  щодо російської "військової операції", а Пригожина не чіпають, знаючи навіть з оприлюднених даних The Washington Post про контакти його з українською розвідкою.

"Моя гіпотеза полягає у тому, що операцію зі зміни влади й заміни Путіна очолює Юрій Ковальчук, людина, яку вважають найближчою до Путіна. Він взагалі у бункері 80% часу проводив наодинці з ним останні три роки від початку епідемії ковіду. Ковальчук є одним з ідеологів цієї війни проти Заходу, проти України. І він зрозумів, що війну цю програно, а для збереження його клану влади, Путіна потрібно замінити. Вирішальним сигналом до цієї операції буде, як мені видається і як це не парадоксально, проте навіть логічно, - початок української операції, тобто перший видимий, реальний та вражаючий успіх. Український наступ стане приводом, по-перше, для негайного відсторонення Шойгу й Герасимова. Очільником міністерства оборони буде призначено людину Пригожина, а по факту Суровікіна, і це буде початком зміни влади в Росії. Нова влада буде змушена погодитися на відступ до кордонів 1991 року. Поясненням стане зрада міністерства оборони,  що нікчемні Шойгу та Герасимов розвалили армію й ми не змогли опиратися коаліції 60 західних держав. Мені здається, саме такий сценарій готується. У Кремлі чекають українського наступу не менше, ніж ми з вами", - зазначив Піонтковський.

  • 16 травня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Путіна проблеми з наркотиками
  • 20 травня начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що у РФ є "колективний Путін", і живий зараз справжній чи ні - це ні на що не впливає
  • Також Андрій Піонтковський вважає, що у путінському бункері деякі вже усвідомили неминучість поразки РФ у війні, тепер готуються утриматися при владі
Україна
Росія
Володимир Путін
Захід
Валерій Герасимов
наступ ЗСУ
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