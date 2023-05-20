У путінському бункері деякі вже усвідомили неминучість поразки РФ у війні, тепер готуються утримати владу, - Піонтковський
Знаковий політолог з Вашингтона Андрій Піонтковський, вважає, що зараз у Москві правлячі групи думають, як утриматися при владі, програвши війну, тому починають пошуки заміни Путіну
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Всі люди, які здатні мислити у тому ж таки бункері, збагнули, що війну програно. Головна їхня задача, яку вони зараз і розв’язують, - як утриматися у владі, програвши війну. У них один напрям – пошуки наступника, заміни Путіну", - сказав політолог.
Андрій Піонтковський додав, що російському народові просто будуть пояснювати, що вже і роблять пропагандисти у РФ, говорячи про війну не з Україною, а з усім Заходом, що їм вдалося врятувати та зберегти Росію.
"А товариш Путін припустився низки помилок в українському питанні, тому з метою збереження здоров’я він змушений поїхати на тривале лікування до Китаю. Але найголовніше, подивіться, як іде знищення Шойгу й Герасимова. Цим займається Пригожин, йому дозволено все. Владі після поразки доведеться пояснювати, хто у ній винен. Так ось винуватці - полководці-нездари Шойгу та Герасимов, які порозкрадали армію. Погляд, який нав’язує Пригожин з подачі влади, розділяє 100-відсоткова спільнота, достатньо подивитися на їхні телеграми. Москва готується до продовження у владі цієї групи після неминучої поразки", - зауважив Піонтковський.
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