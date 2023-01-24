Місія МАГАТЕ прибула з перевіркою на Хмельницьку АЕС

Про це 24 січня повідомила пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

"Після офіційної церемонії підняття прапора МАГАТЕ над промисловим майданчиком ХАЕС на станції відбулася робоча нарада за участі представників МАГАТЕ, в.о. Голови Держатомрегулювання - Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова, генерального директора ВП "ХАЕС" Андрія Козюри", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час наради сторони висловили спільну позицію, що головними завданнями місії є збереження ядерної та радіаційної безпеки на українських ядерних об'єктах в умовах російської збройної агресії проти України.

Минулого тижня представники МАГАТЕ проінспектували Південноукраїнську АЕС, а також Рівненську й недіючу Чорнобильську.

На початку січня уряд попросив МАГАТЕ розгорнути моніторингові місії на всіх українських АЕС.

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