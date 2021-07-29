Місія МВФ відвідає Україну у вересні

Про це у Twitter написала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.



"Дуже конструктивна телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським щодо успішного економічного прогресу України в рамках програми МВФ. Чекаю на продовження нашої продуктивної співпраці над питаннями, які залишилися, під час місії у вересні", - написала Георгієва.



Як повідомила пресслужба Офісу президента за результатами телефонної розмови Зеленського і Георгієвої, сторони обговорили прогрес у виконанні поточної програми МВФ stand-by, а саме основні структурні маяки, визначені нею. Зокрема, йдеться про законопроєкт про корпоративне управління в банках, а також закони про Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів тощо.



Зазначається, що вони також обмінялися думками щодо прогресу реформ та інституційних змін, які відбуваються в Україні, зокрема стосовно запуску ринку землі, реформи в галузі інфраструктури, ухваленого у першому читанні законопроєкту про деолігархізацію.



Зеленський зазначив, що тримає під особистим контролем проведення судової реформи та докладає максимум зусиль для її успішної реалізації.



Окремо сторони обговорили темпи відновлення української економіки, зокрема виконання державного бюджету України та конкретні показники економічного зростання.

Нагадаємо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на 3,6 млрд СПЗ, або майже $5 млрд, із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року із завершенням переглядів 1 вересня та 1 грудня 2020 року, а також 15 травня і 15 жовтня - 2021 року. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і завершального четвертого - $980 млн.

Віртуальна місія щодо першого перегляду програми тривала з кінця 2020 року. Вона завершилася 13 лютого без рекомендації про виділення другого траншу. Голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України.

Верховна Рада ухвалила кілька важливих законів, про які йшлося в меморандумі з МВФ.