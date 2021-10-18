Місія МВФ завершила роботу в Україні: досягнуто угоду для подальшої співпраці, Фонд може надати близько $700 млн

Про це повідомляє сайт НБУ.



У пресслужбі регулятора зазначили, що під час роботи Місії обговорювалося, зокрема, виконання положень Меморандуму про економічну та фінансову політику, передусім тих, що стосуються структурних "маяків", кількісних критеріїв ефективності та індикативних цілей.



"За НБУ Меморандумом було закріплено два структурні "маяки", які вже виконано. Перший - щодо затвердження планів скорочення NPLs державних банків. Другий - щодо прийняття змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність", який наблизив українське банківське законодавство до стандартів ЄС. Ми вдячні колегам з МВФ за плідні та якісні дискусії та роботу. Досягнення згоди за головними напрямами реалізації реформ - це дуже важливий крок для України. Рухаємося далі за програмою та фокусуємо наші зусилля на реалізації досягнутих домовленостей", - сказав голова НБУ Кирило Шевченко.



Водночас сайт МВФ повідомляє, що завершення місії з першого перегляду програми дозволить Фонду виділити Україні близько $700 млн.



"Команда співробітників МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо політики підтримки реформ у країні в контексті режиму stand-by (SBA). Це відкриває шлях для розгляду першого перегляду Договору stand-by (SBA) та прохання про продовження програми Виконавчою радою МВФ. Завершення першого огляду дозволить виплатити 500 млн СПЗ (спеціальні права запозичення - ред.) - близько $700 млн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко заявив, що Україна до кінця року може отримати ще два транші від МВФ.