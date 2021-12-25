Місія ОБСЄ зафіксувала у ОРДЛО колони російських вантажівок та військову техніку

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, повідомляє DW.

Спостерігачі зафіксували колону з семи вантажівок з російськими номерними знаками та написами "Гуманітарна допомога" російською мовою біля міста Макіївка. Вантажівки супроводжували три автомобілі та швидка допомога, всі вони - з табличками так званої "ДНР". Пізніше спостерігачі зафіксували, що ця колона в'їхала на територію складу поблизу Донецька, де з вантажівок вивантажили картонні коробки.

Колону з трьох вантажівок з російськими номерними знаками та аналогічними табличками про "гуманітарну допомогу" спостерігачі зафіксували і на околиці Луганська. Цю колону супроводжували два автомобілі і швидка допомога, всі з табличками так званої "ЛНР".

Окрім того, спостерігачі СММ ОБСЄ 21-22 грудня зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території шести одиниць військової техніки. На полігоні поблизу селища Олександрівське у Донецькій області спостерігачі побачили чотири танки невстановленого типу. Ще дві бойові броньовані машини спостерігачі помітили поблизу села Богданівка у Луганській області.

У штабі операції Об'єднаних сил заявили, що це військова техніка збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей. Так, танки поблизу Олександрівського розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння, а броньовані машини у Луганській області - в зоні безпеки.

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