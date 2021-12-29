Міський транспорт Києва працюватиме на дві години довше у новорічну ніч

Про це повідомляє пресслужба КМДА.



"У ніч із 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року київський фунікулер працюватиме цілодобово. Також буде подовжено на дві години роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування", - йдеться в повідомленні.



Крім цього, для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах, 31 грудня, 1 січня та 7 січня залежно від пасажиропотоку можливе закриття на вхід для пасажирів станцій метро "Золоті ворота", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".

Нагадаємо, 18 грудня у Києві запалили головну ялинку України.