У Києві запалили головну ялинку України

Про це повідомляє Суспільне.



Подивитися на дійство прийшли щонайменше 5 тисяч людей.



"Минулого року ми разом зі Святим Миколаєм запалювали ялинку, але сьогодні Миколая не буде. Він буде завтра, обіцяємо. Приходьте, можна буде загадати усі бажання",- сказав міський голова Києва Віталій Кличко під час виступу, після якого засвітили вогні на новорічній ялинці.



За даними КМДА, висота ялинки становить 31 метр. Вона прикрашена 20 тисячами золотих й червоних куль та і яскравою гірляндою довжиною 10 кілометрів у вигляді великого купола. Біля неї облаштували найбільший в Європі вертеп.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb