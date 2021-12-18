У Києві запалили головну ялинку України
На Софійській площі у Києві відбулася урочиста церемонія запалення вогнів головної ялинки країни
Про це повідомляє Суспільне.
Подивитися на дійство прийшли щонайменше 5 тисяч людей.
"Минулого року ми разом зі Святим Миколаєм запалювали ялинку, але сьогодні Миколая не буде. Він буде завтра, обіцяємо. Приходьте, можна буде загадати усі бажання",- сказав міський голова Києва Віталій Кличко під час виступу, після якого засвітили вогні на новорічній ялинці.
За даними КМДА, висота ялинки становить 31 метр. Вона прикрашена 20 тисячами золотих й червоних куль та і яскравою гірляндою довжиною 10 кілометрів у вигляді великого купола. Біля неї облаштували найбільший в Європі вертеп.
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