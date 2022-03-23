Міськвлада Риги зобов'язала посольство Росії повісити на будівлі табличку "вулиця Незалежності України"

Про це пише LSM.



Самоврядування Латвії заявило, що рішення про зміну адрес стосується трьох будівель, зокрема російського посольства. Повідомлення про це надсилали поштою.



Протягом трьох місяців з моменту набуття рішенням чинності власники будівель мають прикріпити на будівлях таблички з новими назвами й номерами вулиць. Якщо люди цього не виконають, поліція самоврядування матиме право оштрафувати людей на суму 10 - 150 євро.



Раніше Ризька дума ухвалила рішення про перейменування кварталу вулиці Антоніяс, де розташоване посольство Росії, на вулицю Незалежності України.

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