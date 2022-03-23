Міськвлада Риги зобов'язала посольство Росії повісити на будівлі табличку "вулиця Незалежності України"
Посольство РФ у Латвії зобов'язали впродовж трьох місяців прикріпити на своїй будівлі табличку з новою назвою вулиці - "Незалежності України"
Про це пише LSM.
Самоврядування Латвії заявило, що рішення про зміну адрес стосується трьох будівель, зокрема російського посольства. Повідомлення про це надсилали поштою.
Протягом трьох місяців з моменту набуття рішенням чинності власники будівель мають прикріпити на будівлях таблички з новими назвами й номерами вулиць. Якщо люди цього не виконають, поліція самоврядування матиме право оштрафувати людей на суму 10 - 150 євро.
Раніше Ризька дума ухвалила рішення про перейменування кварталу вулиці Антоніяс, де розташоване посольство Росії, на вулицю Незалежності України.
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