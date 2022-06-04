"Містечко стало свідком звірств": посол США відвідала Бородянку на Київщині
Посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала Бородянку Київської області, яку зруйнували росіяни
Про це вона написала у Twitter.
"Містечко стало свідком звірств, скоєних під час жорстокої війни Росії, включаючи сім’ї, убиті у власних будинках. Це лише зміцнює мою рішучість зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності винних у цих жахливих злочинах", - зазначила Брінк.
Станом на 3 червня у Київській області знайшли тіла 1 314 місцевих жителів, убитих військовими РФ під час окупації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе