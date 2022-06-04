Про це вона написала у Twitter.

"Містечко стало свідком звірств, скоєних під час жорстокої війни Росії, включаючи сім’ї, убиті у власних будинках. Це лише зміцнює мою рішучість зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності винних у цих жахливих злочинах", - зазначила Брінк.

Станом на 3 червня у Київській області знайшли тіла 1 314 місцевих жителів, убитих військовими РФ під час окупації.