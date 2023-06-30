Мистецтво та війна у проєкті "Ти як?": українців запрошують на презентацію артбуку
У перші дні лютого українців запрошують у Києві відвідати благодійні екскурсії та презентацію щоденника-артбуку "Ти як?"
Про це інформує Громадська організація "Музей сучасного мистецтва".
"Запрошуємо відвідати екскурсії від кураторок, долучитися до збору на пікап для ЗСУ, отримати власний примірник щоденника-артбуку та дізнатися про результати дослідження з вимірювання тривожності", - йдеться в заяві.
Співкураторка виставки "Ти як?" проведе окрему екскурсію для тих, хто допоможе зібрати гроші на пікап для ЗСУ. Для цього необхідно задонатити 250 гривень, або більше, і написати в особисті повідомлення Анні-Марії Кучеренко, що ви бажаєте відвідати захід.
Благодійна екскурсія відбудеться 1 липня о 14:00 у Києві, велика виставкова зала Українського Дому.
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Також кураторські екскурсії відбудуться 1 та 2 липня о 12:00, які проведуть Тетяна Лисун і Юлія Карпець. І теж у ці дні о 16:00 - Ольга Балашова і Галина Глеба.
2 липня о 13:00 відбудеться презентація щоденника "Ти як?" - це артбук для рефлексії й нотаток, що є нарисом хронології 2022-2023 років війни.
Фото: Громадська організація "Музей сучасного мистецтва"
"Під час презентації ми розповімо більше про ідею видання та поговоримо з літературознавицею Богданою Неборак про щоденники в історії літератури. А ще запросимо нейробіолога і співзасновника проєкту ANIMA Сергія Данилова поділитися результатами роботи аналізатора тривожності - інноваційного методу оцінювання психоемоційного стану, що використовує технологію eye-tracking і яким уже скористалося багато відвідувачів виставки", - пише пресслужба.
Фото: Громадська організація "Музей сучасного мистецтва"
Вартість входу на виставку та презентацію - 100 гривень, пільговий - 50 гривень. Кураторська екскурсія - 150 гривень, пільговий - 100 гривень.
- 24 березня в Україні стартувала комунікаційна кампанія у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативою першої леді Олени Зеленської. Вона називається "Ти як?".
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