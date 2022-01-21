"Місто залишиться спокійним, нехай росіяни не розтуляють рота": Терехов про загрозу окупації Харкова

Про це він повідомив Суспільному.



"Хочу заспокоїти харків'ян, сказати, що поки я Харківський міський голова ми нікому не дамо захопити Харків - ніякій Росії. Тому у Харкові все буде спокійно, чітко, нічого тут не буде. Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться спокійним містом, нехай росіяни не розтуляють рота", - наголосив Терехов.



Він також відповів, до яких заходів вдається міська влада, щоб убезпечити місто в разі загрози.



"Ми робимо все чітко, є чітка дорожня карта. Я дуже хочу, щоб не було жодної агонії, істерики. Харків залишається спокійним, толерантним, мирним українським містом. Не буде ніякої війни", - підсумував мер Харкова.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у випадку російської ескалації Харків може бути окупований.

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