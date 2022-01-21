"Місто залишиться спокійним, нехай росіяни не розтуляють рота": Терехов про загрозу окупації Харкова
Харківський мер Ігор Терехов просить мешканців Харкова зберігати спокій на тлі відомостей про можливу окупацію міста Росією
Про це він повідомив Суспільному.
"Хочу заспокоїти харків'ян, сказати, що поки я Харківський міський голова ми нікому не дамо захопити Харків - ніякій Росії. Тому у Харкові все буде спокійно, чітко, нічого тут не буде. Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться спокійним містом, нехай росіяни не розтуляють рота", - наголосив Терехов.
Він також відповів, до яких заходів вдається міська влада, щоб убезпечити місто в разі загрози.
"Ми робимо все чітко, є чітка дорожня карта. Я дуже хочу, щоб не було жодної агонії, істерики. Харків залишається спокійним, толерантним, мирним українським містом. Не буде ніякої війни", - підсумував мер Харкова.
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