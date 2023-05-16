Місце русні з її "кинджалами" – в пеклі: Порошенко везе на фронт нову партію техніки

"У нас була дуже важка ніч. Я думаю, що більша половина Києва не спала. Всі ви бачили ракети – ті, що русня готувала для нас. А ми замість цього організували пекло для російських ракет. А за російськими ракетами туди підуть і російські орки, російське керівництво і Путін – в пекло! Саме там їм і місце", – каже Порошенко.

Для бригад на східному фронті підготували півтора десятка одиниць техніки. Завтра у десантну бригаду передадуть автобус для перевезення особового складу, який буде курсувати між навчальним центром та передовою.

"Це для того, щоб наші десантники мали можливість доїжджати в комфортних умовах", – пояснює Петро Порошенко.

Також у війська передають чергову партію тентованих автомобілів DAF та лазне-пральні комплекси.

"Ми зробили новий тип модернізації. Ці машини йдуть в десантну бригаду. І дуже символічна лазня, бо перша десантна бригада повністю завершила комплектування лазне-пральними комплексами", – говорить Порошенко.

"Ми починаємо укомплектовувати лазне-пральними комплексами моторизовані бригади. Наша команда, яка складається з більш як 150 людей, виготовляє це на власних виробничих потужностях", – пояснює Порошенко і додає: такого рівня комплекси більше ніхто для військових не виготовляє.

П’ятий президент також показує величезні шини для трофейних вантажівок КАМАЗ: їх на прохання військових довелося шукати далеко за кордоном. «Ці колеса дуже дефіцитні. КамАЗи віджали, вони працюють зараз на Збройні Сили і на нашу перемогу. А коліс немає. Ми спеціально їх завезли – не з Росії. Бо без коліс вони змушені стояти, і до нас звертаються зам по тилу з артилерійських бригад – зараз вони теж підуть за адресами", – пояснює Порошенко.

"Ми робимо все можливе, щоб у кожній бригаді Збройних Сил України, яка воює, були наші лазне-пральні комплекси, пересувні авторемонтні майстерні, які дозволять, не відводячи в тил, прямо на полі бою забезпечити відновлення боєздатності нашої техніки", – пояснює Петро Порошенко.

Загалом на фронт передають техніки на суму понад 9 млн грн.

"Ми робимо все можливе, щоб встигнути до початку наступу. Отже, завтра на фронт", – говорить Петро Порошенко.