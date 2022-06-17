Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

На місці одного із воєнних злочинів військових РФ побували Посол Клінт Вільямсон, Вейн Джордаш, координатор команд мобільного правосуддя та керуючий партнер Global Rights Compliance, Леван Дучідзе – директор по Україні Правової організації міжнародного розвитку та міжнародний експерт з розслідування порушень прав людини, провідний проєкт ЄС Pravo-Justice Ерік Сванідзе.



"Найкращі міжнародні експерти працюють разом з нами, щоб поділитися кращими світовими практиками для розслідування та переслідування злочинів РФ в Україні.



Ми вдячні за їх рекомендації для забезпечення відповідності найрезонансніших справ високим міжнародним стандартам. Разом із експертами ми напрацьовуватимемо ці стандарти, щоб уніфікувати підходи та підвищити ефективність роботи прокурорів і слідчих", – заявила Ірина Венедіктова.



Посол Клінт Вільямсон вже понад 30 років займається воєнними злочинами, утім заявив, що не думав знову бачити таке в 21 столітті в центрі Європи.



В Богданівці прокурори зафіксували місця катувань, мародерства та зґвалтування, за які вже деякі військові РФ отримали підозри.



Також росіяни спалили школу, а у дворі, в каналізаційному колодязі знайшли людські рештки. Дитсадок, де базувалися рашисти підірвали разом зі зброєю при відході - детонація тривала кілька годин поспіль, знищили і "базу" офіцерів, у приватному будинку, на її місці вирва завглибшки кілька метрів.



Довідково. Atrocity Crimes Advisory Group допомагатиме Офісу Генпрокурора та прокурорам на місцях консультаціями щодо порушень законів і звичаїв війни, використання заборонених засобів ведення війни допомагатимуть із аналізом відкритих джерел. До групи увійшли найкращі експерти з міжнародного гуманітарного права, військові експерти, фахівці з досвідом роботи у міжнародних трибуналах та науковці.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що ідентифіковано особи 90 російських військовослужбовців, які вчиняли воєнні злочини в Україні.

Перший вирок російським окупантам за воєнні злочини на території України було оголошено 23 травня. Солом'янський районний суд Києва засудив російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя на Сумщині.

31 травня на Полтавщині двох російських військових Олександра Бобикіна та Олександра Іванова засудили на 11,5 років кожного за порушення законів та звичаїв війни.

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