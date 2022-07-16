Мітинги під гаслом "Russia is a terrorist state" пройдуть у 47 містах світу

Про це вони повідомили сьогодні, 16 липня 2022 року, на своїму телеграм-каналі.

Метою цих заходів є затвердження статусу Росії як держави-спонсора тероризму на офіційному рівні якомога більшої кількості держав.

Читайте також: Росія - терорист: 10 найкривавіших терактів країни-окупанта

Інформацію про мітинги можна знайти за хештегами #terroRussia #russiaIsATerrorist State, а також у цьому переліку. Там зазначано точну дату й місце проведення. Окрім того, є контакти відповідальних осіб та інша необхідна інформаціях.

Читайте також: Країни Перської затоки допоможуть загнати Росію в глухий кут, – Марія Золкіна про досвід роботи на арабському телебаченні. Ексклюзивне інтерв'ю для Еспресо

Акції відбудуться у Франції, Ізраїлі, Естонії, Литві, Латвії, Швейцарії, США, Німеччині, Бельгії, Іспанії, Португалії, Туреччині, Австрії, Словаччині, Польщі, Великій Британії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Кипрі, Болгарії, Грузії, Нідерландах, Данії, Чилі.

Загалом до участі запрошуються українські громади у всіх без винятку країнах.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb