Мітинги під гаслом "Russia is a terrorist state" пройдуть у 47 містах світу
До кінця липня ініціатори міжнародної кампанії "Russia is a terrorist state" планують провести 50 мітингів у 47 містах різних країн світу
Про це вони повідомили сьогодні, 16 липня 2022 року, на своїму телеграм-каналі.
Метою цих заходів є затвердження статусу Росії як держави-спонсора тероризму на офіційному рівні якомога більшої кількості держав.
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Інформацію про мітинги можна знайти за хештегами #terroRussia #russiaIsATerrorist State, а також у цьому переліку. Там зазначано точну дату й місце проведення. Окрім того, є контакти відповідальних осіб та інша необхідна інформаціях.
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Акції відбудуться у Франції, Ізраїлі, Естонії, Литві, Латвії, Швейцарії, США, Німеччині, Бельгії, Іспанії, Португалії, Туреччині, Австрії, Словаччині, Польщі, Великій Британії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Кипрі, Болгарії, Грузії, Нідерландах, Данії, Чилі.
Загалом до участі запрошуються українські громади у всіх без винятку країнах.
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