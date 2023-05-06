Митрополит Московського патріархату Паканич каже, що його обшукали й півтори години протримали на КПП при виїзді з Києва

Правоохоронці затримали його на КПП під Києвом, через що він не зміг потрапити на богослужіння до монастиря у місті Городниця (Житомирська область). Про це архієрей розповів на проповіді у храмі Києво-Печерської лаври прп. Агапіта Печерського, запис якої викладено у мережу.

Митрополит розповів, що виїхав о 5.30, але встиг доїхати лише до першого КПП, де у нього з кліриками почали перевіряти документи. Після того, як правоохоронець увів у базу дані паспорта митрополита Антонія, машину затримали. Присутня на КПП поліція, за його словами, почала обшукувати автомобіль та особисті речі ієрарха.

Після обшуку виїхати йому не дозволили. Також у нього намагалися забрати телефон на перевірку. Але митрополит Антоній сказав, що зробить це тільки після рішення суду.

Поліцейські нібито йому сказали, що архієрей має проблеми - він знаходиться в базі "Миротворця".

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"Мене внесли до цієї бази багато років тому, ще за Порошенка, за критику ПЦУ. Я запитав поліцейських - невже дані "Миротворця" можуть мати якісь підстави для дій поліції? Адже у нас за Конституцією церква відокремлена від держави", - сказав Паканич.

Після повторного обшуку митрополита не відпустили. Йому заявили, що потрібно дочекатися розмови з людиною "зі спеціальної служби".



У відповідь Антоній зателефонував до Національної поліції.



Після приїзду патрульної служби архієрей написав заяву щодо "незаконного затримання", і лише після цього йому віддали паспорт. Всі ці події зайняли понад 1,5 години, внаслідок чого він уже не встигав доїхати до Городниці.

Митрополит Антоній змушений був, як він повідомив, повернутися до Києва і служити літургію у Нижній Лаврі.