Про це заявив нардеп Микола Княжицький в етері каналу "Великий Львів", повідомив він у фейсбуці.

За його словами, УПЦ МП має засвідчити розрив відносин з РФ, адже вона про це повідомляла, проте не зробила. Зокрема, церква московського патріархату у своєму статуті посилається на грамоту, видану російським патріархом Алєксієм ІІ. Також про зв’язки з Росією свідчать українська релігієзнавча експертиза, слідство щодо священників.

"У такому разі є один спосіб це обмежити - ухвалити закон і заборонити діяльність структур, пов’язаних із РПЦ, із міркувань нацбезпеки. Це лише один виняток, коли держава може обмежити ті чи інші свободи відповідно до рішення ЄСПЛ і Конвенції із захисту прав людини, ратифіковану Україною", - наголосив депутат.

Він додав, що такий закон подали до парламенту, але не виносять на голосування. Микола Княжицький зазначив, що УПЦ МП треба заборонити, адже вона пов’язана з підсанкційним патріархом Кіріллом і РПЦ, яка благословляє росіян на війну проти України.

"Вочевидь, ми маємо дати їм вибір. Якщо вони розірвуть ці зв’язки, то зможуть існувати в Україні. Проте УПЦ МП не збирається цього робити. Мені здається, їх дуже довго хтось підштовхував до цього вибору, сподіваючись, що вони його зроблять. Я не вірю в це. Ми бачимо, як нахабно поводився Паша Мерседес, який погрожував президенту й усім на світі. Не будуть вони в жоден спосіб розривати зв’язки з Москвою, тому й не можуть існувати далі", - заявив він.

Микола Княжицький зауважив, що в УПЦ МП є різні люди й частина приєднується до ПЦУ, інших християнських конфесій, але структура, пов’язана з РФ, із міркувань нацбезпеки України не може існувати.

"Російську православну церкву в Україні треба негайно заборонити. Про це наш Законопроєкт №8221. Він не посягає на свободу віросповідання та повністю відповідає Європейській конвенції з прав людини.

"Я не поділяю думку колеги, голови нашого комітету з гуманітарної політики Микити Потураєва від "Слуг Народу", висловлену в інтерв‘ю NV про те, що Україні потрібен ще один Томос. Польська церква, до прикладу має два Томоси: один від Константинополя, інший від сталінської Москви. Константинополь другий Томос не видаватиме. Навіщо? Щоб після Порошенка, ще був Томос Зеленського? Але це абсурд. А от у тому, що потрібно сприяти отриманню Патріаршого статусу, - повністю погоджуюся з колегою Потураєвим. І зараз це виглядає можливим для УГКЦ", - зауважив Княжицький.