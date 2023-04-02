Викликають сумніви способи, у які Києво-Печерську лавру звільняють від УПЦ МП, - Княжицький
Способи звільнення Києво-Печерської лаври від УПЦ МП викликають питання, адже держава не пояснює шкоди московського патріархату
Про це заявив депутат Микола Княжицький в етері Еспресо.
"Очевидно, що Києво-Печерську лавру, українську святиню, потрібно звільнити від представників церкви країни-агресора. Але те, у який спосіб це роблять викликає дуже багато питань, тому що ми ініціювали заборону діяльності РПЦ в Україні, її філій, пов’язаних організацій. Якби це вирішили законодавчо, було б зрозуміло, чому саме їх просять звідти піти", - наголосив він.
Микола Княжицький зауважив, що держава заявила про намір розірвати договір оренди, але не назвала причини. Депутат вважає це господарськими відносинами, а коли їх силоміць задіюють проти релігійної організації, не пояснюючи законодавчо її шкоду нацбезпеці, то виникають багато питань і зайвий піар УПЦ МП.
- 29 березня УПЦ (МП) мала залишити Києво-Печерську лавру. Проте представники УПЦ МП подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника.
- У Мінкульті заявили, що поки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври. Раніше у Мінкульті пояснювали, що УПЦ МП має виселитись з Лаври навіть попри судовий позов.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Києво-Печерська лавра має бути звільнена, але проти представників УПЦ МП силу застосовувати не будуть. Данілов наголосив, що ченців ніхто не виселяє, але закони України мають виконуватися всіма.
- 30 березня комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкодили віряни: представники УПЦ МП не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Крім того, УПЦ М провела в Києво-Печерській лаврі службу, хоча мала звільнити будівлі 29 березня.
- Того ж дня митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон у кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.
- Суд відхилив позов УПЦ МП щодо розірвання договору оренди Києво-Печерської лаври.
- Уряд скасував розпорядження Віктора Януковича від 2013 року про передачу об’єктів Лаври УПЦ МП.
- Голова комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв припустив, що українській державі, можливо, доведеться отримати рішення суду щодо виселення представників УПЦ МП із Києво-Печерської лаври.
- 31 березня парафіяни та представники УПЦ МП вдруге не пустили до Києво-Печерської лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики. Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" звернувся до суду.
- 2 квітня попри заборону предстоятель УПЦ МП Онуфрій провів службу в Лаврі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.5
Купівля 37.5Продаж 38.28
-
EUR
Купівля 40.42Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе