Про це заявив депутат Микола Княжицький в етері Еспресо.

"Очевидно, що Києво-Печерську лавру, українську святиню, потрібно звільнити від представників церкви країни-агресора. Але те, у який спосіб це роблять викликає дуже багато питань, тому що ми ініціювали заборону діяльності РПЦ в Україні, її філій, пов’язаних організацій. Якби це вирішили законодавчо, було б зрозуміло, чому саме їх просять звідти піти", - наголосив він.

Микола Княжицький зауважив, що держава заявила про намір розірвати договір оренди, але не назвала причини. Депутат вважає це господарськими відносинами, а коли їх силоміць задіюють проти релігійної організації, не пояснюючи законодавчо її шкоду нацбезпеці, то виникають багато питань і зайвий піар УПЦ МП.