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Попри заборону Онуфрій провів службу в Лаврі

2 квітня, 2023 неділя
18:19
Суспільство Митрополіт Онуфрій

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ (МП)) митрополит Онуфрій у неділю, 2 квітня 2023 року, прибув до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"

Підтвердження оприлюднено на офіційному сайті цієї релігійної конфесії.

"У своїй недільній проповіді в Києво-Печерській Лаврі 2 квітня 2023 року блаженніший митрополит Онуфрій звернувся до віруючих, які цими днями приходять в обитель, щоб молитовно підтримати братію та студентів Духовних шкіл, яких незаконно намагаються виселити зі великої православної святині усього світу", - йдеться у пресрелізі УПЦ (МП).

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При цьому предстоятель закликав прихильників своєї церкви продовжувати "молитовне стояння" до Великодня (16 квітня).

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Окрім того, церква Московського патріархату показала майже 14-хвилинне відео з виступом Онуфрія у Лаврі.

  • Нагадаємо, договір користування церквою УПЦ (МП) територією Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" сплинув 29 березня.
  • При цьому конфесія відмовляється йти із заповідника.
РПЦ
УПЦ МП
Онуфрій
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