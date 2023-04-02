Попри заборону Онуфрій провів службу в Лаврі
Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ (МП)) митрополит Онуфрій у неділю, 2 квітня 2023 року, прибув до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"
Підтвердження оприлюднено на офіційному сайті цієї релігійної конфесії.
"У своїй недільній проповіді в Києво-Печерській Лаврі 2 квітня 2023 року блаженніший митрополит Онуфрій звернувся до віруючих, які цими днями приходять в обитель, щоб молитовно підтримати братію та студентів Духовних шкіл, яких незаконно намагаються виселити зі великої православної святині усього світу", - йдеться у пресрелізі УПЦ (МП).
Читайте також: УПЦ МП потрібно заборонити, як філію ФСБ, але робити це з повагою до вірян, - Княжицький
При цьому предстоятель закликав прихильників своєї церкви продовжувати "молитовне стояння" до Великодня (16 квітня).
Читайте також: Під час війни Лавру перетворили на антиукраїнський "Антимайдан", - Епіфаній
Окрім того, церква Московського патріархату показала майже 14-хвилинне відео з виступом Онуфрія у Лаврі.
- Нагадаємо, договір користування церквою УПЦ (МП) територією Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" сплинув 29 березня.
- При цьому конфесія відмовляється йти із заповідника.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.5
Купівля 37.5Продаж 38.28
-
EUR
Купівля 40.42Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе