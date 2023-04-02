Попри заборону Онуфрій провів службу в Лаврі

Підтвердження оприлюднено на офіційному сайті цієї релігійної конфесії.

"У своїй недільній проповіді в Києво-Печерській Лаврі 2 квітня 2023 року блаженніший митрополит Онуфрій звернувся до віруючих, які цими днями приходять в обитель, щоб молитовно підтримати братію та студентів Духовних шкіл, яких незаконно намагаються виселити зі великої православної святині усього світу", - йдеться у пресрелізі УПЦ (МП).

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При цьому предстоятель закликав прихильників своєї церкви продовжувати "молитовне стояння" до Великодня (16 квітня).

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Окрім того, церква Московського патріархату показала майже 14-хвилинне відео з виступом Онуфрія у Лаврі.