Між Голою Пристанню й Скадовськом понад годину чути вибухи
На Херсонщині між Голою Пристанню й Скадовськом (лівий берег Дніпра) чутні потужні вибухи
Про це в telegram повідомив Центр національного спротиву.
"Тим часом між Голою Пристанню та Скадовськом тривають вибухи. Місцеві повідомляють, що детонацію чути більш як годину", - йдеться у повідомленні.
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