Міжнародна фінансова корпорація підтримала виділення $2 млрд для українського бізнесу

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що основі напрямку програми, яку підтримала IFC, є торгове фінансування українських банків, агросектора та підприємців малого та середнього бізнесу. Свириденко додала, що ця підтримка є винятком для України, оскільки IFC практично заборонена робота з державними компаніями.

"Дуже важливим є і той факт, що керівництво корпорації підтримало пропозицію дозволити IFC працювати з державними компаніями. Це зроблено як виняток для України. Загалом же IFC практично заборонена робота з держкомпаніями", - заявила Свириденко.

Також зазначають, що рада директорів IFC схвалила два проєкти для приватного сектору:

Для французької компанії EnVivo, яка має агробізнес в Україні.

Страхування військових ризиків (через MIGA) для “Райфайзен банку”.

"Пряме кредитування та підтримка торгового фінансування від IFC, а також страхування інвестицій від MIGA до закінчення війни – це позитивний знак для багатьох інвесторів, які розмірковують над тим, чи варто інвестувати в Україну саме зараз", - зазначила Свириденко.

Очікується, що фінансування від IFC мобілізує приватний кредитний капітал, оскільки зазвичай корпорацію фінансує не більше 30% вартості проєкту. У такий спосіб вона долучає до фінансового консорціуму комерційні банки та інші мікрофінансові організації. Тобто загальний обсяг проєктів українських підприємств, які можуть бути профінансовані, може становити понад 6 млрд доларів.

Довідка: Міжнародна фінансова корпорація (IFC) - частина Групи Світового банку. Одним із напрямків діяльності корпорації є мобілізацію більших обсягів приватного капіталу з метою розвитку насамперед у країнах з низьким рівнем доходу, а також у державах з нестабільністю та конфліктами. Україна з 1993 року є членом IFC.

30 листопада стало відомо, що Світовий банк за весь час повномасштабної війни надав Україні 17,8 млрд доларів екстреної допомоги.