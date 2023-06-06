Міжнародне право дозволяє Україні використовувати західну зброю на території РФ, - міністр оборони Німеччини
Міжнародне право дозволяє Україні використовувати західну зброю на території РФ з метою самооборони
Про це міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив 5 червня в інтерв'ю DW.
Відповідаючи на запитання щодо побоювання використання німецького озброєння на території Росії, він зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони.
За його словами, Берлін, як і Вашингтон, завжди наголошував, що не хотів би використання своєї зброї для перетину російського кордону. Водночас він заявив, що союзники покладаються на українську сторону.
"Я цілковито довіряю нашим українським партнерам. Україна – надійний партнер, у мене немає жодних свідчень про протилежне", – сказав він.
За словами Пісторіуса, припинення постачання зброї Україні по суті означало б – "давайте завтра покінчимо з Україною". "Тож це не рішення. Україна – суверенна країна. І Україна має сама вирішувати, коли настане час для переговорів або для чогось ще. Це не залежить від нас", - наголосив глава МО ФРН.
- Нагадаємо, 21 квітня Пісторіус заявив, що проникнення українських військових на територію Росії є "цілком нормальними" у такій розв’язаній РФ повномасштабній війні.
- 5 червня стало відомо, що Німеччина розглядає можливість перегляду своєї позиції щодо постачання західних винищувачів Україні. Остаточне рішення буде прийнято протягом наступних двох тижнів.
- Також 5 червня у Бельгії заявили, що передану зброю Україна може застосовувати лише для захисту своїх територій. Країна перевірить, чи не використовувалось це озброєння у РФ. Представник ГУР Андрій Юсов прокоментував ситуацію, що склалася.
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