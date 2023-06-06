Про це міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив 5 червня в інтерв'ю DW.

Відповідаючи на запитання щодо побоювання використання німецького озброєння на території Росії, він зазначив, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони.

За його словами, Берлін, як і Вашингтон, завжди наголошував, що не хотів би використання своєї зброї для перетину російського кордону. Водночас він заявив, що союзники покладаються на українську сторону.

"Я цілковито довіряю нашим українським партнерам. Україна – надійний партнер, у мене немає жодних свідчень про протилежне", – сказав він.

За словами Пісторіуса, припинення постачання зброї Україні по суті означало б – "давайте завтра покінчимо з Україною". "Тож це не рішення. Україна – суверенна країна. І Україна має сама вирішувати, коли настане час для переговорів або для чогось ще. Це не залежить від нас", - наголосив глава МО ФРН.