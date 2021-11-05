Міжнародні експерти опублікували нові докази збройної агресії РФ проти України
Міжнародна неурядова організація "Дослідники зброї конфліктів" опублікувала нові підтвердження збройної агресії РФ проти України
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"4 листопада міжнародна неурядова організація Conflict Armament Research ("Дослідники зброї конфліктів") опублікувала звіт під назвою "Зброя війни в Україні. Трирічне дослідження постачань озброєння у Донецькій та Луганській областях". На 230-ти аркушах цього дослідження міститься значний масив фактологічних даних, які є беззаперечним свідченням використання незаконними збройними формуваннями на тимчасово окупованій території України в Донецькій і Луганській областях озброєння та військової техніки саме російського походження", - йдеться у повідомленні СБУ.
Спеціалісти вивчили великий обсяг даних про озброєння та боєприпаси російського виробництва. Зокрема дослідили десятки реальних видів стрілецької зброї та боєприпасів, протипіхотних мін, гранатометів та переносних зенітно-ракетних комплексів.
У СБУ додають, що таке дослідження мало на меті донести міжнародній спільноті об’єктивну та неупереджену інформацію про характер і походження зброї у східних областях України.
Зазначається, що експертам із Conflict Armament Research збирати інформацію про озброєння допомагали Міноборони України, МВС, Офіс Генпрокурора, Нацгвардія, Нацполіція та Державна прикордонна служба України.
СБУ планує спільно з МЗС України поширювати докази незаконного постачання озброєння і військової техніки в Україну з РФ.
Як повідомляється, організацію "Conflict Armament Research" створили 2011 році для збору та аналізу інформації про зброю, яку використовують у збройних конфліктах по всьому світу.
- Нагадаємо, росіяни 5 разів порушили "тишу", задіяли заборонені міномети. Поранено бійця ООС.
- На Черкащині трьох бойовиків "ЛНР" та "ДНР" засудили за терористичну діяльність.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.05
Купівля 26.05Продаж 26.3
-
EUR
Купівля 29.98Продаж 30.4
- Актуальне
- Важливе