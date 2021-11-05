На Черкащині трьох бойовиків "ЛНР" та "ДНР" засудили за терористичну діяльність
На Черкащині трьох бойовиків позбавили волі за сприяння діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР"
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
"Соснівський районний суд м. Черкаси підтримав позицію Черкаської обласної прокуратури та визнав винними трьох жителів області у сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Суд призначив їм покарання у виді позбавлення волі на строк 9, 10 та 11 років відповідно кожному", - йдеться у повідомленні.
З початку 2014 року до 2020 року ці троє осіб проходили "військову службу" на території Луганської та Донецької областей у складі незаконних збройних формувань. Вони займали посади "командира відділення", "командира взводу" та "кулеметника".
"Наразі засуджені переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської та Донецької областей", - додали в пресслужбі.
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