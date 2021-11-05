У підрозділах окупантів виявили масштабне розкрадання військового майна і пального, - розвідка

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"У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК з початку листопада триває робота комплексних комісій Південного військового округу для визначення реального стану обліку та використання матеріальних засобів і майна, які постачаються з Росії", - йдеться вповідомленні.



За даними української розвідки, російські офіцери зловживають службовим становищем і розкрадають майно, пальне та продовольство.



З початку листопада комісії Південного військового округу Росії проводять облік через масштабні нестачі ресурсів.



Довідка: Південний військовий округ - одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних Сил Російської Федерації на південному заході Росії, штаб якого знаходиться у Ростові-на-Дону.



Перший армійський корпус - об'єднання Збройних сил Росії на Донбасі. Він розміщений на непідконтрольній Україні території Донецької області. Формально корпус підпорядкований керівництву так званої “ДНР”, командування здійснюється російськими офіцерами і генералами. Другий армійський корпус РФ знаходиться на непідконтрольній Україні території Луганської області й формально відноситься до так званої “ЛНР”.

Нагадаємо, станом на початок листопада 2021 року біля кордону України та на тимчасово окупованих територіях Росія зосередила угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тис. осіб.