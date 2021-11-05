У підрозділах окупантів виявили масштабне розкрадання військового майна і пального, - розвідка
Головне управління розвідки України виявило, що російська комісія проводить облік майна у армійських корпусах ОРДЛО через розкрадання ресурсів, які постачає РФ
Про це йдеться на сторінці ГУР у Facebook.
"У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК з початку листопада триває робота комплексних комісій Південного військового округу для визначення реального стану обліку та використання матеріальних засобів і майна, які постачаються з Росії", - йдеться вповідомленні.
За даними української розвідки, російські офіцери зловживають службовим становищем і розкрадають майно, пальне та продовольство.
З початку листопада комісії Південного військового округу Росії проводять облік через масштабні нестачі ресурсів.
Довідка: Південний військовий округ - одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних Сил Російської Федерації на південному заході Росії, штаб якого знаходиться у Ростові-на-Дону.
Перший армійський корпус - об'єднання Збройних сил Росії на Донбасі. Він розміщений на непідконтрольній Україні території Донецької області. Формально корпус підпорядкований керівництву так званої “ДНР”, командування здійснюється російськими офіцерами і генералами. Другий армійський корпус РФ знаходиться на непідконтрольній Україні території Луганської області й формально відноситься до так званої “ЛНР”.
- Нагадаємо, станом на початок листопада 2021 року біля кордону України та на тимчасово окупованих територіях Росія зосередила угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тис. осіб.
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