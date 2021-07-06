Міжнародні резерви України в червні зросли на півмільярда доларів, - НБУ

Про це повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).



Згідно з повідомленням, станом на 1 липня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними складали $28,35 млн в еквіваленті. В червні вони зросли на 2% завдяки валютним надходженням на користь уряду та інтервенціям НБУ, що компенсували погашення зовнішніх боргів та внутрішніх зобов'язань держави.



У пресслужбі зазначили, що на динаміку резервів упродовж червня передусім впливали операції з управління державним боргом. Так, валютні надходження на користь уряду становили $1 млрд в еквіваленті. Зокрема, $726 млн в еквіваленті - від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).



Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті склав $995,6 млн в еквіваленті. З цієї суми $848 млн було спрямовано на обслуговування та погашення ОВДП, $80,1 млн - на обслуговування єврооблігацій, а решта - а виконання зобов'язань держави в іноземній валюті.



Крім того, додали в НБУ, в червні регулятор сплатив $2,3 млн на користь Міжнародного валютного фонду (МВФ).



У пресслужбі також зазначили, що частину червня на міжбанківському валютному ринку пропозиція валюти переважала попит, зокрема унаслідок зростання інтересу нерезидентів до ОВДП та активізацію експортерів. Це дозволило НБУ поповнити резерви на $682,8 млн. В окремі дні місяця регулятор згладжував надмірні коливання гривні, що штовхали національну валюту в бік зниження, продавши $99,5 млн.



Загалом, підсумували в НБУ, чиста купівля валюти НБУ в червні склала $583,3 млн.



В НБУ також зазначили, що вартість фінансових інструментів внаслідок їх переоцінки зменшилася на $180,8 млн в еквіваленті.



У пресслужбі зауважили, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду та НБУ.

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