Міжнародні резерви України в жовтні зросли до майже $30 млрд, - НБУ

Про це повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).



Згідно з повідомленням, станом на 1 листопада 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $29,7 млрд. В жовтні вони зросли на 3,3% передусім через валютні надходження на користь уряду та купівлю валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку.



У пресслужбі зазначили, що динаміку резервів упродовж жовтня визначали, зокрема, операції з управління державним боргом. Так, валютні надходження на користь уряду в цей місяць склали $1,1 млрд, зокрема $588 млн - транш від Європейської комісії та $431,9 млн - від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).



Водноча на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано $911,7 млн, з яких $685 млн - на обслуговування та погашення ОВДП. Крім того, у жовтні НБУ сплатив $86,5 млн на користь Міжнародного валютного фонду.



У пресслужбі також зауважили, що більшу частину жовтня пропозиція на міжбанківському валютному ринку переважала попит, що дозволило НБУ викупити в резерви $752,2 млн. Водночас для згладжування надмірних девальваційних коливань упродовж місяця регулятор продав $49,6 млн.



Загалом, за даними НБУ, за підсумками жовтня 2021 року обсяги чистої купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку становили $702,6 млн.



Крім того, переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют збільшила їх вартість на $98,8 млн.



У пресслужбі додали, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує 3,9 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду й НБУ.

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