Міжнародний автобус Київ-Вроцлав перекинувся на Рівненщині. 20 потерпілих

Автобус перекинувся у кювет, передає Еспресо.TV.



На момент аварії в автобусі було 40 пасажирів. Всі громадяни України, розповідає рівненське Радіо Трек.



Рятувальники вивели з автобуса 10 пасажирів та за допомогою спецінструмента деблокували одну людину, яку затисло між сидіннями.



В аварії травми різного ступеню отримали 20 осіб, серед яких - діти, повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.



На місце події негайно виїхали наступні медичні бригади:



дві бригади "швидкої" Радивилівської підстанції,



бригада "швидкої" з пункту постійного базування с. Верба,



бригада "швидкої" Дубенської підстанції.



Окрім того, зважаючи на велику кількість постраждалих внаслідок аварії залучили дві бригади "швидкої" Бродівської підстанції, що на Львівщині.



Тобто, знгалом На місці події працювали 6 бригад швидкої допомоги



Пасажири отримали такі ушкодження:



жінка (орієнтовно 30 років) - множинні травми обличчя, тулуба та кінцівок,



жінка (орієнтовно 22 роки) - забій грудної клітки,



жінка (орієнтовно 23 роки) - множинні рани тулуба та кінцівок,



чоловік (орієнтовно 34 роки) - забій правої гомілки, підозра на перелом правого стегна,



жінка (орієнтовно 43 роки) - множинні забої,



хлопчик (орієнтовно 10 років) - рвані рани підборіддя,



жінка (орієнтовно 43 роки) - забої та садна обох колінних суглобів,



жінка (орієнтовно 25 років) - забій правого передпліччя,



жінка (орієнтовно 43 роки) - гостра реакція на стрес.



12 пасажирів госпіталізували у Радивилівську лікарню і ще 4 потерпілих госпіталізували у Бродівську лікарню з травмами різного ступеню.



Усі обставини автопригоди наразі встановлюють працівники поліції.



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