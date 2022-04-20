Міжнародний бізнес продовжує платити зарплату 200 тис. росіян, незважаючи на заяви про зупинку роботи, – ЗМІ

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Financial Times.



Західні компанії як-от McDonald’s, IKEA, Renault, Levi Strauss взяли на себе зобов'язання виплачувати російським співробітникам зарплату на час призупинки своєї роботи в Росії.



FT оцінює цю цифру щонайменше у 188 тис. співробітників, але реальна кількість може бути значно вищою. Це пов'язано з тим, що великі бізнеси як KFC Yum Brands і Coca-Cola не підтвердили продовження сплати зарплат своїм співробітникам у Росії.



Згідно з російським законодаством, роботодавці при зупинці своєї діяльності мають ще два місяці виплачувати заробітну платю працівникам. Це може бути повна чи знижена зарплата або перенаправлення співробітника на інше місце роботи.



Тільки витрати McDonald's на покриття зарплат та оренду в країні щомісяця сягають $50 млн.



Втім, через складнощі переказу коштів в юрисдикцію РФ міжнародний бізнес для покриття таких витрат витрачає резерви своїх російських компаній, а вони не безкінечні.



"Ми побачимо чимало банкрутств та ліквідацій у Росії. Теоретично, коли російський роботодавець проходить процедуру ліквідації, він зобов’язаний заплатити працівникам до того, як це станеться. Але якщо там немає грошей, вони цього не можуть", – прокоментував юрист FisherBroyles Пітер Фіндінґ.

Нагадаємо, ЄС планує запровадити санкції проти Сбербанку РФ, який є одним із каналів розрахунку за російські газ і нафту.

Материнська компанія Leroy Merlin, що продовжує працювати на ринку РФ, заблокуала роботу українського підрозділу.





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