24 жовтня - Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй: історія свята

День ООН - це день народження Організації Об’єднаних Націй

Цей день відзначається кожного року відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/2782 (XXVІ).

24 жовтня 1945 року, після того, як більша частина держав-засновників ратифікувала договір про створення всесвітнього органа, була створена Організація Об’єднаних Націй на офіційному рівні.

У 1971 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію. В ній рекомендовано державам-членам вважати цей день державним святом.

ООН та Україна

Україна являється однією з країн-засновниць ООН — з 1945 по 1991 рік вона брала участь у роботі ООН як УРСР, а з моменту проголошення незалежності — як незалежна країні - Україна.

Після проголошення незалежності України участь у діяльності ООН було визначено одним із головних напрямів зовнішньої політики нашої держави.

Про високий авторитет нашої держави в ООН свідчить її багаторазове обрання до Ради Безпеки ООН – органу, на який країнами-членами ООН відведено роль основної відповідальності за дотримання міжнародної безпеки та миру (1948-1949, 1984-1985, 2000-2001, 2016-2017 рр.).

Цілі сталого розвитку в Україні

У вересні 2015 року в рамках семидесятої сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН, на якому було затверджено нові орієнтири розвитку.

Україна, як і інші країни-члени організації, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку.

Програма партнерства

Представництво Програми розвитку ООН в Україні

30 листопада 2017 підписано Рамкову програму партнерства між Урядом України та ООН на 2018—2022 роки.

З листопада 2022 року Програму розвитку координує Яко Сільє.

8 лютого 2021 року Україна увійшла до складу Комітету всесвітньої продовольчої безпеки ООН.

З листопада 2022 року Постійним представником являється Яко Сільє

Загалом UNDP працює в Україні вже 30 років. Наразі команда активно підтримує різний спектр тем від відбудови та розмінування до інклюзивності, сталої енергетики та роботи з молоддю.