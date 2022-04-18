Мізки росіян швидко не прокинуться, пропаганда Путіна засіла там на рівні підсвідомості, — Клімкін

Про це він сказав в етері Espreso TV.

Клімкін додав, що не варто применшувати потенціал російської армії та диктатури: "Путін змінює свою тактику. Тож нам не можна опускати не лише наш військових потенціал, а потугу суспільства до боротьби. Окрім того, Путін надіється, що поменшиться емоція Заходу щодо підтримки України й повториться історія Сирії – розбій окупантів стане варварською буденністю", – сказав дипломат.



Клімкін додав, що наразі Україні вдається тримати увагу Заходу на цій війні, проте потрібно докладати надалі додаткових зусиль, щоб ця увага не зменшувалась: "Потрібно вкластись в те, щоб увага Заходу не гасла, потрібно так, щоб Путін прорахувався у всьому. А так і буде", – наголосив він.



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb