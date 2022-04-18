Мізки росіян швидко не прокинуться, пропаганда Путіна засіла там на рівні підсвідомості, — Клімкін
Дипломат Павло Клімкін зауважив, що немає сенсу відділяти росіян від Путіна – вони масово підтримують режим агресора, вбивства, ґвалтування, тортури, які чинять над українцями російські солдати
Про це він сказав в етері Espreso TV.
Клімкін додав, що не варто применшувати потенціал російської армії та диктатури: "Путін змінює свою тактику. Тож нам не можна опускати не лише наш військових потенціал, а потугу суспільства до боротьби. Окрім того, Путін надіється, що поменшиться емоція Заходу щодо підтримки України й повториться історія Сирії – розбій окупантів стане варварською буденністю", – сказав дипломат.
Клімкін додав, що наразі Україні вдається тримати увагу Заходу на цій війні, проте потрібно докладати надалі додаткових зусиль, щоб ця увага не зменшувалась: "Потрібно вкластись в те, щоб увага Заходу не гасла, потрібно так, щоб Путін прорахувався у всьому. А так і буде", – наголосив він.
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