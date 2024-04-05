Зменшення призовного віку: ТЦК викликатимуть 25-річних для оновлення даних і проходження ВЛК

Про це повідомила пресслужба Генштабу.

Відповідно до закону 25-річні підлягають зняттю з обліку призовників і постановці на військовий облік військовозобов'язаних.

"Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється у контексті реформування системи підготовки громадян до проходження служби та готовності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту батьківщини", – йдеться у повідомленні ГШ.

З огляду на це ТЦК викликатимуть 25-річних для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних документів.

Також у Генштабі зазначили, що після підписання указу про демобілізацію строковиків буде звільнено в запас близько 7 тис. людей.