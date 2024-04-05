Зменшення призовного віку: ТЦК викликатимуть 25-річних для оновлення даних і проходження ВЛК
В Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду
Про це повідомила пресслужба Генштабу.
Відповідно до закону 25-річні підлягають зняттю з обліку призовників і постановці на військовий облік військовозобов'язаних.
"Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється у контексті реформування системи підготовки громадян до проходження служби та готовності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту батьківщини", – йдеться у повідомленні ГШ.
З огляду на це ТЦК викликатимуть 25-річних для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних документів.
Також у Генштабі зазначили, що після підписання указу про демобілізацію строковиків буде звільнено в запас близько 7 тис. людей.
- 2 квітня Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує для військовозобов'язаних статус "обмежено придатний".
- Того ж дня президент підписав закон, який зменшує призовний вік у державі з 27 років до 25.
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