Мобілізація в Росії є ознакою слабкості, - глава ЄС і прем'єр-міністр Великої Британії в спільній заяві
У спільній заяві прем'єр-міністерка Великої Британії та президентка Європейської комісії виявили згоду з ознакою слабкості Путіна після заяви про часткову мобілізацію
Про це написала в твіттері президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, після зустрічі на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, виявили згоду, що нещодавня заява президента РФ Путіна - прояв слабкості.
"Ми засуджуємо дії Путіна і погоджуємося, що його заклики мобілізувати частину населення є ознакою слабкості. Вторгнення Росії провалюється", - написала Урсула фон дер Ляєн.
Це була перша особиста зустріч Трасс і фон дер Ляєн після того, як британська прем'єр-міністерка Ліз Трасс вступила на посаду.
"Вони відзначили мужність і відвагу українського народу та підкреслили спільну відданість підтримувати Україну в її боротьбі до тих пір, поки це буде потрібно", - йдеться в заяві.
- 21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації на території країни. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля.
- Після оголошення часткової мобілізації у РФ всім громадянам, які стоять на військовому обліку, заборони виїзд за кордон.
- Антивоєнний рух "Весна" оголосив сьогодні акцію "Нет могилизации", будь-які форми протесту також підтримують у штабі російського опозиціонера Олексія Навального. Станом на 12:00 було підтверджено організацію мітингів у 24 містах Росії.
- Близько сотні осіб заарештували під час протестів у Росії після оголошення Путіна про часткову мобілізацію для збільшення готовності військ для війни в Україні.
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