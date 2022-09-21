Про це написала в твіттері президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, після зустрічі на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, виявили згоду, що нещодавня заява президента РФ Путіна - прояв слабкості.

"Ми засуджуємо дії Путіна і погоджуємося, що його заклики мобілізувати частину населення є ознакою слабкості. Вторгнення Росії провалюється", - написала Урсула фон дер Ляєн.

Це була перша особиста зустріч Трасс і фон дер Ляєн після того, як британська прем'єр-міністерка Ліз Трасс вступила на посаду.

"Вони відзначили мужність і відвагу українського народу та підкреслили спільну відданість підтримувати Україну в її боротьбі до тих пір, поки це буде потрібно", - йдеться в заяві.

21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації на території країни. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля.

Після оголошення часткової мобілізації у РФ всім громадянам, які стоять на військовому обліку, заборони виїзд за кордон.

Антивоєнний рух "Весна" оголосив сьогодні акцію "Нет могилизации", будь-які форми протесту також підтримують у штабі російського опозиціонера Олексія Навального. Станом на 12:00 було підтверджено організацію мітингів у 24 містах Росії.

Близько сотні осіб заарештували під час протестів у Росії після оголошення Путіна про часткову мобілізацію для збільшення готовності військ для війни в Україні.

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