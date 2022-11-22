Мобілізованим в "ЛНР" видають форму, зняту з убитих, – Луганська ОВА
Мобілізованих у Луганській області одягають у форму, зняту з загиблих чи поранених солдатів
Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація у Telegram.
"Росіян знов відбито від Стельмахівки, в окупованому Рубіжному люди самостійно лагодять дахи та вікна, в місті досі немає води і світла, мобілізованим в "ЛНР" видають форму загиблих та поранених", - йдеться в повідомленні.
Тим часом, екіпірування, яке надходить до "ЛНР", можна придбати на місцевих ринках.
"Примусово мобілізовані отримують форму, в карманах якої знаходять особисті речі попередніх власників, тобто важкопоранених чи загиблих", - повідомили в ОВА.
- 18 листопада у місті Новоайдар на Луганщині було зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку.
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