Мобілізованим в "ЛНР" видають форму, зняту з убитих, – Луганська ОВА

Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація у Telegram.

"Росіян знов відбито від Стельмахівки, в окупованому Рубіжному люди самостійно лагодять дахи та вікна, в місті досі немає води і світла, мобілізованим в "ЛНР" видають форму загиблих та поранених", - йдеться в повідомленні.



Тим часом, екіпірування, яке надходить до "ЛНР", можна придбати на місцевих ринках.



"Примусово мобілізовані отримують форму, в карманах якої знаходять особисті речі попередніх власників, тобто важкопоранених чи загиблих", - повідомили в ОВА.

18 листопада у місті Новоайдар на Луганщині було зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку.

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