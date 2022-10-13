Про це Асоціація родин захисників Азовсталі повідомила у своєму телеграмі.

Наразі у Страсбурзі тривають зустрічі делегації Асоціації родин захисників “Азовсталі” та полку “Азов” в рамках робочої поїздки до Європи. Сьогодні Сандра Кротевич (сестра начальника штабу “Азову” Богдана Кротевича), Лілія Ступіна (дружина полоненого захисника “Азовсталі”) і заступник командира “Азову” Сергій Цісарук зустрілися з генеральним секретарем Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Андреасом Кіфером.

Під час зустрічі було обговорено питання можливості постачання мобільних житлових будинків для особового складу полку "Азов", польової форми, засобів захисту (шоломи, бронежилети), медичних засобів тощо. Окремо було проговорено питання реабілітації військових з "Азовсталі" після звільнення з полону.

Андреас Кіфер пообіцяв подальше всебічне сприяння у процесі визволення оборонців "Азовсталі" з полону.

Усю партію ексклюзивних браслетів "Символ незламності", виготовлених з останньої довоєнної партії сталі з заводу "Азовсталь" розкупили в день старту продажу.

13 жовтня Україна звільнила з російського полону ще 14 воїнів ЗСУ, 4 бійців ТРо, нацгвардійця та військовослужбовця ВМС.

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