Солдаут. Менш ніж за 12 годин продали всі 10 тис. браслетів з останньої довоєнної партії сталі Азовсталі
Усю партію ексклюзивних браслетів "Символ незламності", виготовлених з останньої довоєнної партії сталі з заводу "Азовсталь" розкупили в день старту продажу
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Це солдаут. Всі 10 тисяч браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі продано. Дякуємо кожному із вас!" – написав Федоров.
Він додав, що, зважаючи на те, наскільки важливим символом є цей браслет для українців, уже почали створення наступного накладу, тож продажу не зупинятимуть.
"Треба буде трошки почекати свій браслет, але воно того варте!" – зазначив Федоров, нагадавши, що 100% прибутку від продажу браслетів перерахують через платформу UNITED24 на Армію дронів, щоб підсилити наших захисників на фронті.
- Сьогодні, 6 жовтня, стартував продаж ексклюзивних браслетів "Символ незламності". Для виготовлення кожного з браслетів було використано 5 грамів сталі з останньої партії заводу "Азовсталь". Коштує "Символ незламності" 1500 грн.
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