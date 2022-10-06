Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Це солдаут. Всі 10 тисяч браслетів з останньої довоєнної партії Азовсталі продано. Дякуємо кожному із вас!" – написав Федоров.

Він додав, що, зважаючи на те, наскільки важливим символом є цей браслет для українців, уже почали створення наступного накладу, тож продажу не зупинятимуть.

"Треба буде трошки почекати свій браслет, але воно того варте!" – зазначив Федоров, нагадавши, що 100% прибутку від продажу браслетів перерахують через платформу UNITED24 на Армію дронів, щоб підсилити наших захисників на фронті.