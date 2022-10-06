"Символ незламності": гроші від продажу браслетів з останньої партії сталі заводу "Азовсталь" підуть на потреби ЗСУ
Ексклюзивні браслети з останньої партії сталі з заводу "Азовсталь" мають назву "Символ незламності" та від 6 жовтня доступні для покупки
Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму telegram.
Для виготовлення браслетів було використано 5 грамів з останньої партії "Азовсталі". Федоров розповідає, що на гроші з продажу браслетів будуть куплені безпілотники для ЗСУ.
"Слово "Азовсталь" з власної назви заводу перетворилося на назву загальну — символ мужності та сили духу всього народу. Ми присвячуємо цей проєкт найнезламнішим людям світу — ЗСУ, а також кожному українцю, який захищає свою землю. Кожному, хто вже сім місяців не здається, не складає рук, а вперто йде вперед, наближаючи українську перемогу", - пише Михайло Федоров.
Над проєктом працювали кілька місяців, при його розробці брали участь Метінвест, що надав сталь, та бренд SOVA, який виготовив браслети. Коштує "Символ незламності" 1500 грн, доставка здійснюється безплатно Новою поштою в будь-який куточок України. Придбати браслет можна на платформі United24.
Міністр розповідає, що презентація браслетів пройшла поруч із найбільшим прапором України біля найвищої монументальної скульптури Європи — Батьківщини-Матері.
Там розмістили 17-метровий напис "Вірю в ЗСУ". Літери також зроблені з металу останньої партії "Азовсталі". Федоров повідомляє, що напис пробуде на локації до 1 листопада, потім з нього зроблять нову партію браслетів.
- З 4 жовтня платформа United24 співпрацює з офіційним імпортером BMW в Україні. Від так, з покупки 400 представлених моделей - 50 тис. грн направлять на меддопомогу.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.18
Купівля 40.18Продаж 41.05
-
EUR
Купівля 39.08Продаж 40.24
- Актуальне
- Важливе