Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму telegram.

Для виготовлення браслетів було використано 5 грамів з останньої партії "Азовсталі". Федоров розповідає, що на гроші з продажу браслетів будуть куплені безпілотники для ЗСУ.

"Слово "Азовсталь" з власної назви заводу перетворилося на назву загальну — символ мужності та сили духу всього народу. Ми присвячуємо цей проєкт найнезламнішим людям світу — ЗСУ, а також кожному українцю, який захищає свою землю. Кожному, хто вже сім місяців не здається, не складає рук, а вперто йде вперед, наближаючи українську перемогу", - пише Михайло Федоров.

Над проєктом працювали кілька місяців, при його розробці брали участь Метінвест, що надав сталь, та бренд SOVA, який виготовив браслети. Коштує "Символ незламності" 1500 грн, доставка здійснюється безплатно Новою поштою в будь-який куточок України. Придбати браслет можна на платформі United24.

Міністр розповідає, що презентація браслетів пройшла поруч із найбільшим прапором України біля найвищої монументальної скульптури Європи — Батьківщини-Матері.

Там розмістили 17-метровий напис "Вірю в ЗСУ". Літери також зроблені з металу останньої партії "Азовсталі". Федоров повідомляє, що напис пробуде на локації до 1 листопада, потім з нього зроблять нову партію браслетів.

З 4 жовтня платформа United24 співпрацює з офіційним імпортером BMW в Україні. Від так, з покупки 400 представлених моделей - 50 тис. грн направлять на меддопомогу.

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