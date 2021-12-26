Моделі нових безпілотників Росії виявилися іграшками з Китаю
Російська зброярська компанія “Кронштадт”, яка називає себе “лідером національної безпілотної індустрії”, представила на форумі "Армія-2021" два проєкти безпілотників, що виявилися іграшками китайського виробництва з AliExpress
На це звернув увагу опозиційний блогер з РФ Рустем Адагамов.
"Два "комплекси малорозмірних безпілотних літальних апаратів для оперативного візуального огляду" виявились недорогими китайськими іграшками, що продаються на AliExpress", - зазначив він.
За словами Адагамова, SMMник компанії навіть намагався дискутувати із обуреними коментаторами.
Блогер навів відповідні скріншоти.
“Ви серйозно? Ви взяли китайський “Дельфін” з “Рептилією” і називаєте своєю розробкою? Ви знущаєтеся? Чи ви людей за дурнів тримаєте? Цікаво, куди пішли гроші за цю “розробку”?” - написав, зокрема, один із користувачів.
"Усі літаки схожі один на одного, а нот усього сім”, - відповів йому представник компанії.
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