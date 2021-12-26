Моделі нових безпілотників Росії виявилися іграшками з Китаю

На це звернув увагу опозиційний блогер з РФ Рустем Адагамов.



"Два "комплекси малорозмірних безпілотних літальних апаратів для оперативного візуального огляду" виявились недорогими китайськими іграшками, що продаються на AliExpress", - зазначив він.



















За словами Адагамова, SMMник компанії навіть намагався дискутувати із обуреними коментаторами.



Блогер навів відповідні скріншоти.











“Ви серйозно? Ви взяли китайський “Дельфін” з “Рептилією” і називаєте своєю розробкою? Ви знущаєтеся? Чи ви людей за дурнів тримаєте? Цікаво, куди пішли гроші за цю “розробку”?” - написав, зокрема, один із користувачів.



"Усі літаки схожі один на одного, а нот усього сім”, - відповів йому представник компанії.





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