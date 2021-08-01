Moderna і Pfizer вирішили підняти ціни, - Financial Times

Про це повідомило британське видання Financial Times з посиланням на контракти про постачання. У публікації наголошується, що вакцини обох компаній показали свою ефективність в порівнянні з вакцинами компаній AstraZeneca і Johnson & Johnson, передає Еспресо.TV.



Pfizer подорожчала на 25%. Тепер ціна однієї дози на європейському ринку складає € 19,50 (колишня була € 15,5).



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Moderna підвищила ціну приблизно на 10%. В останніх контрактах на поставку в ЄС ціна вакцини Moderna становить $ 25,50. У першій закупівельної угоді одна доза коштувала близько $ 22,60, повідомляється в публікації газети Financial Times.





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