Moderna і Pfizer вирішили підняти ціни, - Financial Times
Фармацевтичні компанії Moderna і Pfizer оголосили про підвищення цін на свої антикоронавірусні вакцини
Про це повідомило британське видання Financial Times з посиланням на контракти про постачання. У публікації наголошується, що вакцини обох компаній показали свою ефективність в порівнянні з вакцинами компаній AstraZeneca і Johnson & Johnson, передає Еспресо.TV.
Pfizer подорожчала на 25%. Тепер ціна однієї дози на європейському ринку складає € 19,50 (колишня була € 15,5).
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Moderna підвищила ціну приблизно на 10%. В останніх контрактах на поставку в ЄС ціна вакцини Moderna становить $ 25,50. У першій закупівельної угоді одна доза коштувала близько $ 22,60, повідомляється в публікації газети Financial Times.
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