Moderna розпочала випробовувати вакцину від ВІЛ на людях
Компанія Moderna розпочала клінічні випробування вакцини від ВІЛ-інфекції на людях
Про це повідомляє сайт Moderna.
Принцип дії потенційної вакцини ґрунтується на матричній РНК, як і у випадку вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Moderna. У першій фазі випробувань беруть участь 56 добровольців.
Творці вакцини будуть вивчати імунну відповідь препарату і його переносимість. Випробування проводяться спільно з Міжнародною ініціативою з вакцини проти СНІД.
Наразі у світі проживає 38 мільйонів людей із позитивним ВІЛ-статусом.
- Нагадаємо, 21 грудня управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США схвалило перший ін’єкційний препарат Apretudе для профілактики ВІЛ-інфекції, який можна вводити раз на два місяці замість щоденних таблеток.
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