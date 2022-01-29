Moderna розпочала випробовувати вакцину від ВІЛ на людях

Про це повідомляє сайт Moderna.

Принцип дії потенційної вакцини ґрунтується на матричній РНК, як і у випадку вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Moderna. У першій фазі випробувань беруть участь 56 добровольців.

Творці вакцини будуть вивчати імунну відповідь препарату і його переносимість. Випробування проводяться спільно з Міжнародною ініціативою з вакцини проти СНІД.

Наразі у світі проживає 38 мільйонів людей із позитивним ВІЛ-статусом.