Могли переказувати кошти за кордон для ймовірної легалізації валюти: правоохоронці перевіряють операції українського бізнесу на 9 млрд грн
Аналітики БЕБ досліджують ризикові операції на 9 млрд грн, за якими перераховувалися кошти за кордон
Про це повідомило Бюро економічної безпеки у телеграм.
"Аналітики БЕБ виявили, що окремі господарські операції, за які перераховувалися кошти, мають ознаки ризикових. Загалом, сума таких транзакцій становить понад 9 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
За даними Бюро, загалом з початку повномашстабного вторгнення Росії близько 1 тис. українських компаній перерахували на рахунки іноземного бізнесу загалом 50 млрд грн. Йдеться про понад 2,5 тис. таких переказів.
У БЕБ також вивчають законність переміщення фізичними особами готівки через державний кордон.
- Нагадаємо, українські аграрії втрачають мільйони гривень на валютних операціях і просять владу дозволити обмін валюти по ринковому курсу.
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