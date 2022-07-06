Про це повідомило Бюро економічної безпеки у телеграм.

"Аналітики БЕБ виявили, що окремі господарські операції, за які перераховувалися кошти, мають ознаки ризикових. Загалом, сума таких транзакцій становить понад 9 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

За даними Бюро, загалом з початку повномашстабного вторгнення Росії близько 1 тис. українських компаній перерахували на рахунки іноземного бізнесу загалом 50 млрд грн. Йдеться про понад 2,5 тис. таких переказів.

У БЕБ також вивчають законність переміщення фізичними особами готівки через державний кордон.

Нагадаємо, українські аграрії втрачають мільйони гривень на валютних операціях і просять владу дозволити обмін валюти по ринковому курсу.