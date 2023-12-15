Мокрий сніг, дощ і нічні морози: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
Цими вихідними, 16-17 грудня, українцям варто очікувати на нічні морози. А вже до Святвечора та Різдва в країні переважатиме тепла погода
Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.
Уночі цими вихідними на сході, півночі та в центрі очікується -3…-9 °C, в інших частинах країни прогнозують 0…-3 °C.
А от удень майже в усіх областях буде тепліше: до 0…+5 °C. Лише в східних областях, на Полтавщині, в Дніпрі та прилеглих районах очікується -1…-4 °C.
Стосовно опадів, то 16 грудня на заході та півночі пройде невеликий мокрий сніг, на решті територій - хмарно. У неділю, 17 грудня, дощитиме та буде мокрий сніг, без істотних опадів - лише на сході.
У Києві також без опадів не обійдеться: очікується невеликий мокрий сніг чи дощ, 17 грудня опади стануть інтенсивніші. Вночі буде морозно, протягом дня +1…+3 °C.
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15 грудня у більшість областей України прийшов новий антициклон Fiona. Опадів він не приніс, а температура триматиметься у межах -2...+7 °C.
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