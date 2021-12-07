Мокрий сніг і дощі: яку погоду очікувати 7 грудня
7 грудня в усі регіони України прийдуть опади, температура повітря підніметься до +12°C
Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
Мешканцям усіх областей України слід очікувати дощів. На Заході й Півночі випаде мокрий сніг.
У центральних регіонах температура повітря буде +1°C...+9°C.
На Заході синоптики обіцяють -1°C...+2°C.
На Півночі температура повітря коливатиметься в проміжку 0°C...+4°C.
У східній частині України очікується +7°C...+10°C
На Півдні температура повітря сягне +10°C...+12°C.
У Києві 6 грудня йтиме мокрий сніг. Синоптики прогнозують +1°C...+3°C.
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