Молдова має стати членом ЄС до кінця цього десятиріччя, - Мая Санду

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу Moldova 1.

"Я вважаю, що ми маємо стати членами ЄС до кінця цього десятиліття", - сказала Санду.

Вона заявила, що планує своєчасно і бездоганно виконати всі умови, які висунули Молдові як кандидату на вступ до ЄС. Також вона зазначила, що уряд її країни має активніше виконувати ці умови, адже це - пріоритет.

"Європейська інтеграція - це проєкт нашої країни, ми не маємо іншого шансу та іншої можливості забезпечити вільний і мирний розвиток і водночас підвищення рівня життя населення", - наголосила Санду.

23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав глав держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти сьогодні і завтра, "невідкладно" надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування.