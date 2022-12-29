Молдова має стати членом ЄС до кінця цього десятиріччя, - Мая Санду
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна має стати членом Європейського Союзу до кінця цього десятиліття
Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу Moldova 1.
"Я вважаю, що ми маємо стати членами ЄС до кінця цього десятиліття", - сказала Санду.
Вона заявила, що планує своєчасно і бездоганно виконати всі умови, які висунули Молдові як кандидату на вступ до ЄС. Також вона зазначила, що уряд її країни має активніше виконувати ці умови, адже це - пріоритет.
"Європейська інтеграція - це проєкт нашої країни, ми не маємо іншого шансу та іншої можливості забезпечити вільний і мирний розвиток і водночас підвищення рівня життя населення", - наголосила Санду.
- 23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав глав держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти сьогодні і завтра, "невідкладно" надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування.
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