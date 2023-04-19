Молдова оголосила російського дипломата персоною нон грата через інцидент з Мінніхановим
У середу, 18 квітня, стало відомо, що російського дипломата оголосили персоною нон грата у Молдові
Про це повідомляє NOI.MD.
"Було ухвалено рішення оголосити персоною нон грата на території нашої країни співробітника посольства РФ в Кишиневі. Ще двоє співробітників посольства позбавлені спеціального допуску в аеропорт", - сказав речник Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Філіп Кожокару.
- Раніше видання Wall Street Journal повідомило, що Росія та Іран реалізують плани з будівництва нового заводу в Росії, який міг би виготовляти щонайменше 6000 безпілотників. Розташовуватиметься він у Татарстані.
- 17 квітня голову російського Татарстану Рустама Мінніханова, який приїхав до Молдови на дипломатичний конгрес, не випустили з літака у Кишиневі та оголосили небажаною особою.
- Мінніханов прибув до молдавського регіону Гагаузія на міжнародний конгрес народної дипломатії "Дружба народів - 2023", проте його навіть не випустили з літака. Наразі літак повертається назад до Росії.
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