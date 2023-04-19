Молдова оголосила російського дипломата персоною нон грата через інцидент з Мінніхановим

Про це повідомляє NOI.MD.

"Було ухвалено рішення оголосити персоною нон грата на території нашої країни співробітника посольства РФ в Кишиневі. Ще двоє співробітників посольства позбавлені спеціального допуску в аеропорт", - сказав речник Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Філіп Кожокару.