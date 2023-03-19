Молдова планує ввести санкції проти низки осіб, причетних до вторгнення в Україну

Про це в інтерв'ю Europa Liberă заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

"Мовиться переважно про заборону на в'їзд до Молдови, блокування банківських рахунків чи активів тих осіб, які у той чи той спосіб причетні до агресії проти України", - сказав він.

За словами Попеску, рішення вже ухвалили. Проте наразі необхідний час, щоби завершити "всі юридичні кроки". При цьому він не назвав тих, кому саме заборонять в'їзд у Молодову, проте уточнив, що до цього списку увійдуть близько 25 людей. Серед них половина є громадянами Росії.