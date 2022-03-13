Молдова починає приймати цифрові документи в "Дії"
Республіка Молдова відтепер прийматиме цифрові документи в застосунку "Дія"
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Республіка Молдова починає приймати цифрові документи в Дії. Впевнений, що це лише початок великої міжнародної історії Дія", – йдеться в повідомленні.
Мобільний застосунок та вебпортал Дія розроблені Міністерством цифрової трансформації України. Вперше Дію презентували у 2019 році, а офіційно вже запустили у 2020 році.
- Нагадаємо, у застосунку "Дія" на період воєнного часу додали тимчасовий цифровий документ, який міститиме паспортні дані й РНОКПП.
- Додамо, застосунок "Дія" спільно зі стримінговим сервісом Megogo запустили трансляцію українського телебачення для протидії блокуванню каналів України окупантами та поширенню брехні РФ.
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