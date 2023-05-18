Молдова та США підписали угоду про "відкрите небо"
Влада Молдова та США підписали Угоду про лібералізацію повітряного транспорту, яка зробить можливим відкриття прямого авіасполучення між країнами
Про це повідомляє Point.
"Сьогодні у нас є можливість підписати Угоду про співпрацю з економічним, соціальним та стратегічним впливом, яка буде сприяти ще більшому зміцненню двосторонніх відносин між нашими державами, що принесе нам економічні переваги і, зрештою, покращить інфраструктуру, мобільність, гарний зв’язок між нашими авіаоператорами", – заявила Лілія Дабіджа, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови.
Підписаний документ дозволить здійснювати прямі рейси із Кишенева до пунктів призначення у США та навпаки, повідомила пані міністр.
Представники США підкреслили, що Угода є важливим кроком на шляху до збільшення інвестицій у цю сферу.
"Це важливий крок до збільшення інвестицій, до більш тісних зав'язків між нашими країнами і з точки зору безпеки, і у сенсі допомоги зусиллям Молдова щодо забезпечення сильного та прозорого ділового середовища», – заявив заступник держсекретаря США з менеджменту та ресурсів Річард Верма.
Він додав, що угода про "відкрите небо" допоможе авіакомпаніям пропонувати клієнтам більш зручні, доступні та ефективні послуги.
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