Про це повідомляє Point.

"Сьогодні у нас є можливість підписати Угоду про співпрацю з економічним, соціальним та стратегічним впливом, яка буде сприяти ще більшому зміцненню двосторонніх відносин між нашими державами, що принесе нам економічні переваги і, зрештою, покращить інфраструктуру, мобільність, гарний зв’язок між нашими авіаоператорами", – заявила Лілія Дабіджа, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови.

Підписаний документ дозволить здійснювати прямі рейси із Кишенева до пунктів призначення у США та навпаки, повідомила пані міністр.

Представники США підкреслили, що Угода є важливим кроком на шляху до збільшення інвестицій у цю сферу.

"Це важливий крок до збільшення інвестицій, до більш тісних зав'язків між нашими країнами і з точки зору безпеки, і у сенсі допомоги зусиллям Молдова щодо забезпечення сильного та прозорого ділового середовища», – заявив заступник держсекретаря США з менеджменту та ресурсів Річард Верма.

Він додав, що угода про "відкрите небо" допоможе авіакомпаніям пропонувати клієнтам більш зручні, доступні та ефективні послуги.